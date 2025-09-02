Boca anunció la reforma de la entrada principal de la Bombonera en Brandsen 805: cómo quedará

Boca Juniors anunció una nueva obra en la Bombonera : la remodelación de la entrada principal del estadio en Brandsen 805 , correspondiente a la Puerta 3. Este acceso es uno de los más emblemáticos de la cancha y el principal ingreso al club, además de ser utilizado por los socios que se ubican en las plateas media y baja.

La cuenta Obras Boca Jrs difundió un video en redes con el mensaje: “Una esquina con historia. Una puerta icónica. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de la Bombonera ”, confirmando el inicio de los trabajos.

El proyecto forma parte del plan de remodelaciones que la dirigencia xeneize viene impulsando, mientras en paralelo se trabaja en el ambicioso plan de ampliación que lidera Juan Román Riquelme . La iniciativa, que podría comenzar hacia fin de año, prevé llevar la capacidad del estadio a 83.000 espectadores, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares y un plazo estimado de entre seis y nueve meses.

El boceto preliminar contempla la demolición de la tribuna sobre la calle Del Valle Iberlucea para reemplazarla por un nuevo sector de plateas y 240 palcos, además del corrimiento del campo de juego hacia el lado de las vías, el traslado de los bancos de suplentes a la calle Irala y la unificación del túnel de salida de los jugadores en ese mismo sector.

Cada vez se escucha más por los pasillos de la Bombonera que a fin de año arranca la ampliación del estadio con el proyecto que se viene hablando. Con estas reformas, Boca busca modernizar la Bombonera sin perder la identidad y la mística que la hacen única.