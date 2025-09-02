El particular destino de un mendocino que jugó en Boca y estuvo en la final de Madrid
Este lunes se conoció el nuevo destino del futbolista mendocino que fue titular en Madrid en el equipo quer dirigía Guillermo Barros Schelotto.
Llamativamente, Esteban Andrada, el mendocino que fue arquero de Boca Juniors y titular en la recordada final de Copa Libertadores del 9 de diciembre en Madrid ante River Plate y que estaba en el Monterrey de México, jugará en la Segunda División de España.
Tras algunas idas y vueltas, y luego de que se confirmara su salida del Monterrey de México, el nacido en San Martín fue anunciado por su nuevo equipo, el Real Zaragoza, que actualmente lucha por volver a los primeros planos en el fútbol español.
Andrada, que tuvo una buena actuación en el Mundial de Clubes con los Rayados pero que había perdido su lugar en el arco de su equipo, estuvo muy cerca del Al-Najma de Arabia Saudita, pero finalmente, se confirmó que su carrera continuará en España.
El Flaco, de 34 años, debutó en el futbol profesional en el Lanús, equipo con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2013 y la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016. Luego jugó en Arsenal de Sarandí en 2014 y 2015 y en verano de 2017 llegó al Boca Juniors, con el que disputó cerca de un centenar de partidos y conquistó la Supercopa de Argentina 2018, la Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga 2020.
En 2021 llegó al Monterrey. Allí estuvo presente en 165 partidos en cuatro temporadas y ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021 y fue titular en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.
Ahora llegó a España para ponerse la camiseta del Real Zaragoza, equipo con mucha historia en la Liga pero que actualmente se encuentra en la Segunda División, apostando firme en esta temporada por el ascenso.