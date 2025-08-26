La Bombonera se renueva: el cambio que verán los hinchas de Boca en un acceso clave

La Bombonera sigue en obras y, esta vez, la sorpresa se verá en un acceso popular que los hinchas de Boca podrán disfrutar renovado desde el próximo partido.

La Bombonera no deja de transformarse. Entre obras, mantenimientos y rumores de ampliación, ahora el cambio será evidente para quienes concurran al próximo partido de Boca en condición de local: un acceso clave al estadio presentará una modificación que impactará en la vista de los hinchas.

El club comunicó que fue demolido el paredón que dividía el ingreso sobre las calles Irala y Pinzón, justo frente al Templo, donde se ubica el nuevo estacionamiento. Ese acceso, uno de los más populares, quedaba partido entre la puerta de prensa y la entrada más amplia hacia plateas y populares, desembocando en el playón principal del lado norte.

El muro, calificado como "viejo y deteriorado" en la publicación oficial de @obrasbocajrs, fue reemplazado por un cerramiento seguro y moderno, más acorde a la estética renovada que el club busca darle a los alrededores del estadio.

El cambio será notorio para quienes asistan al próximo partido de Boca de local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero: ya no estará el histórico paredón que acompañó a varias generaciones de hinchas. En su lugar, habrá una división más integrada con el entorno, lo que le da continuidad al estilo de fachada amplia y abierta que predomina en el resto de la Bombonera.