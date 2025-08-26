Cuánta plata le entraría a Boca si se confirma la venta de Equi Fernández al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros

Desde Europa dan por hecho que Equi Fernández será refuerzo del Bayer Leverkusen de Alemania y en Boca ya se frotan las manos.

Equi Fernández está a detalles de dar un gran salto en su carrera. El volante ex Boca, quien ejecutó su cláusula de US$20.000.000 a mediados de 2024 para jugar en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, está muy cerca de ser flamante refuerzo del Bayer Leverkusen de Alemania a cambio de 30 millones de euros. Si se concreta, el Xeneize verá una gran suma de dinero. ¿Por qué?

Según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre clubes está al caer y en los próximos días se terminarán de pulir los últimos detalles para que la transferencia se concrete definitivamente. En gran parte, por presión del propio futbolista que, ya desde el principio del mercado de pases, tenía como prioridad mudarse a alguna de las cinco grandes ligas de Europa.

Atento, Boca: cuánto dinero percibiría el club por la venta de Equi Fernández Ante la noticia, en Boca se frotan las manos y están expectantes ya que el club recibirá plata por los mecanismos de solidaridad de Fernández. En ese sentido, y en caso de que la operación se cierre en esos números, a los de la Ribera le corresponderían entre 1.2 y 1.5 millones de euros netos por su venta a la Bundesliga.

Equi Fernández to Bayer Leverkusen, deal now imminent! Club confident to get the final green light from Saudi in 24/48h.

€30m fixed fee with no add-ons, 15% sell-on clause. Exclusive story, set to be confirmed soon. pic.twitter.com/nqYRvylD0W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025



€30m fixed fee with no add-ons, 15% sell-on clause. Exclusive story, set to be confirmed soon. pic.twitter.com/nqYRvylD0W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025 Hace pocas semanas, el equipo de Arabia Saudita había desestimado una importante oferta de la Real Sociedad de España por Equi Fernández, la cual rondaba los 20 millones. No obstante, los medios de aquel país indican que esta oferta del Bayer Leverkusen es prácticamente irrechazable y es por eso que ya lo dan por hecho.