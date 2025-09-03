Tras ser borrado por Gallardo, Matías Kranevitter se va a jugar a un insólito club
Relegado por Marcelo Gallardo, el volante central rescindió con el Millo y tendrá una nueva experiencia en un inesperado equipo europeo.
El futuro de Matías Kranevitter dio un giro inesperado en el cierre del mercado europeo. El mediocampista tucumano, de 32 años, no estaba en la consideración de Marcelo Gallardo y decidió ponerle fin a su segunda etapa en River Plate para continuar su carrera en Turquía.
El volante central había quedado relegado en el último mercado de pases, cuando el Muñeco realizó una fuerte depuración en el plantel. Desde entonces, Kranevitter rechazó varias propuestas del fútbol argentino y sudamericano, pero finalmente acordó su salida del club con el pase en su poder.
Te Podría Interesar
El nuevo e insólito destino de Matías Kranevitter
Durante las últimas semanas, el ex Atlético de Madrid y Sevilla se entrenaba en soledad en el River Camp, en horarios diferentes a los de sus compañeros, mientras aguardaba por una oportunidad. Esa chance llegó desde Europa: según informó el periodista Germán García Grova, Kranevitter rescindirá su contrato con River y será nuevo refuerzo del Fatih Karagümrük, club que ascendió recientemente a la Superliga de Turquía. Firmará por un año, hasta el 30 de junio de 2026, y llegará a costo cero.
El Fatih Karagümrük no cuenta actualmente con futbolistas argentinos, por lo que Kranevitter será el primero en incorporarse. Compartirá vestuario con otros sudamericanos como el chileno Enzo Roco y el brasileño Serginho. En lo que va de la temporada, el conjunto turco apenas sumó 3 puntos en tres fechas, con una victoria y dos derrotas.
De esta manera, todos los jugadores apartados por Gallardo ya dejaron el club, salvo Federico Gattoni. El defensor central, cedido a préstamo desde Sevilla hasta diciembre, continuará entrenando en River aunque sin ser tenido en cuenta.
Los números de Kranevitter en River
Desde su regreso a fines de 2022, Matías Kranevitter disputó 45 partidos oficiales con la camiseta de River. No convirtió goles ni asistencias, no recibió expulsiones y conquistó tres títulos locales. Sin embargo, varias lesiones lo alejaron de las canchas durante lapsos prolongados y le impidieron recuperar el protagonismo que tuvo en su primera etapa en Núñez.