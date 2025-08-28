Franco Colapinto le tiró flores a Mastantuono y contó una divertida anécdota en el Bernabéu

De vacaciones en España y aprovechando el parate de la Fórmula 1 , Franco Colapinto estuvo en el Santiago Bernabéu para presenciar el debut oficial de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid , en el triunfo frente a Osasuna por la primera fecha de LaLiga.

El encuentro reunió a dos de las grandes promesas del deporte argentino, aunque en disciplinas distintas. Mastantuono , de apenas 18 años y surgido de River, ingresó en el segundo tiempo y dejó una gran impresión.

Ya instalado en Países Bajos para disputar el Gran Premio del fin de semana con Alpine, Colapinto habló sobre su tocayo y no dudó en llenarlo de elogios: “Un capo, la verdad que la rompió. Tuvo un buen debut, seguro está cumpliendo un sueño. Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol. Como argentino, te pone muy orgulloso”.

Entre risas, el piloto contó lo que vivió en la tribuna cuando los hinchas comenzaron a corear el nombre “Franco”: “Fui a ver a Mastantuono y empezaron a gritar ‘Franco, Franco’ y yo decía ‘gracias, gracias’”, bromeó Colapinto , entre carcajadas, sobre la ovación destinada al juvenil merengue.

La agenda de los dos "Francos"

Este fin de semana, Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1 tras el receso de verano. Competirá en el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, con las prácticas desde el viernes y la carrera principal el domingo a las 10 (hora argentina). El piloto de 22 años intentará sumar sus primeros puntos con Alpine.

Por su parte, el Real Madrid -con Mastantuono- recibirá al Mallorca el sábado a las 16.30, por la tercera fecha de LaLiga. Luego, el juvenil viajará a sumarse a la Selección argentina, tras ser incluido por Lionel Scaloni en la lista definitiva para enfrentar a Venezuela y Ecuador por Eliminatorias.