Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 19 de septiembre

La primavera está a la vuelta de la esquina y las temperaturas comienzan a subir de a poco, los días se alargan y el clima invita a que puedas disfrutar de tu tiempo libre y porque no hacerlo en los teatros. En esta nota te vamos a contar algunas de los espectáculos que estarán presentes este viernes 19 de septiembre.

La obra es una versión libre de El mercader de Venecia, de W. Shakespeare, transcurre en un club social de elite, entre bailes, brindis y concursos, se juega mucho más que dinero. Basanio, un joven noble venido a menos, necesita quinientos mil dólares para conquistar a la rica y astuta Porcia. Antonio, su inseparable amigo, recurre a Chirlok, un prestamista despreciado, quien impone una cláusula siniestra: si no le pagan a tiempo, cobrará su deuda cortándole a aquél, una libra de su carne.

Mientras pretendientes excéntricos compiten por la mano de Porcia, que debe casarse para recibir su herencia, el plazo se agota y el cuchillo se alza. Pero cuando todo parece perdido, dos abogados intrépidos irrumpen en escena con ingenio, coraje y una ley en la punta de la lengua.

La obra se presenta en la Sala Elina Alba este viernes 19 de septiembre a partir de las 21:00 horas. Los ticketes se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000. Además cuentan con una promoción de dos entradas para estudiantes y jubilados con un valor de $17.000 (Código: PROMO2).

El Elegido: el espectro de la verdad

"El Elegido: el espectro de la verdad" llega al Teatro Cajamarca y será este viernes 19 de septiembre a partir de las 21:30 horas.

El espectáculo es un unipersonal transita con sensibilidad y profundidad los caminos de la identidad, el deseo y la búsqueda de sentido. Una experiencia teatral que no vas a olvidar. Una voz se alza. Vos estas ahí. ¿Coincidencia?

Captura de pantalla 2025-09-18 195116 "El Elegido" un unipersonal espectacular. Foto: gentileza/ Entrada Web.

La obra cuenta con la actuación de Agustín Díaz, la dramaturgia y dirección está a cargo de Giuliana Mattazzo, Luisina González es asistente de dirección y la realización de la escenografía está a cargo de Violeta Elia Moyano. Las entradas pueden adquirirse en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $9.000.

Ángeles

Basada en "Padre Pedro" de José Ignacio Serralunga. En un lugar sombrío, sin luz, se desarrolla una tensa confrontación entre un cura y el monaguillo. Un Thriller que explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas.

Captura de pantalla 2025-09-18 200854 Gentileza/ Entrada Web.

La obra de teatro se podrá ver este viernes 19 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los ticketes se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000