Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 13 de septiembre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya está empezando a despedirse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este sábado la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, esta puesta en escena es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia.

Rebe se reencuentra, luego de años, con su padre en la noche de su cumpleaños. Él vive con Mariela, quien lo cuida, ya que se encuentra muy enfermo, padeciendo los primeros síntomas del Alzheimer. Afuera está lloviendo y Rebe guarda en su interior una angustia acumulada durante años. Vuelve para disipar una neblina de dolor que provocó la ruptura familiar y para reconstruir una memoria que ahora se ve amenazada por el olvido.

Funciones cada fin de semana hasta el domingo 12 de octubre.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Tito Francia, calle Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza) / Horario: 21.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Un montón de brujas Cuenta la historia de dos mujeres que se disputan la presidencia del fans club de un famoso artista ya fallecido. Foto: Entrada Web

Un montón de brujas volando por el cielo (Teatro)

A partir de esta anécdota, ambas irán develando parte de sus vidas atravesadas de frustraciones y dolores. En tono de humor negro cada enfrentamiento que se produce entre ellas, está cargado de golpes bajos que van deshilvanando sus historias y las de otras integrantes del fans club.

Estas dos mujeres en pugna capaces de llegar a extremos insospechados por alcanzar un lugar, indagan en sus propias soledades y fracasos, cuestionando las estructuras del poder y el significado de la libertad en un contexto patriarcal.

Sin embargo, cuando las llagas más profundas emergen, surge la sororidad como respuesta, encontrándolas en un abrazo que diluye las diferencias sociales para cicatrizar aquellas profundas heridas.

Lugar: Foro Nuevo Cuyo (Entre Ríos 372, Ciudad de Mendoza) / Horario: 21.30 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Orquesta sinfónica El repertorio elegido hará honor a la excelencia de ambas figuras con dos importantes obras, “Rhapsody in blue” para piano y orquesta de George Gershwin y Sinfonía en Re menor de César Franck. Foto: Web Nave UNCuyo

Gershwin y Franck (Orquesta Sinfónica UNCuyo)

Dos invitadas de lujo engalanarán un programa más del Ciclo Sinfónico que lleva a cabo la Orquesta Sinfónica UNCUYO, se trata de la virtuosa pianista polaca, Anna Miernik y de la reconocida directora Yeny Delgado quien, tras exitosas presentaciones, se subirá nuevamente al podio del organismo artístico.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Lugar: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad de Mendoza) / Horario: 20.30 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Quédense conmigo

Quédense conmigo (Teatro)

Cinco amigos se reencuentran en el funeral de uno de los suyos. Entre recuerdos, anécdotas y risas compartidas, buscan una forma de acompañar...incluso más allá.

Lugar: Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad de Mendoza) / Horario: 21.30 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Cine La icónica estrella del cine francés Isabelle Huppert protagoniza esta película dirigida por el coreano Hong Sangsoo (En otro país, La cámara de Claire). Foto: Web Nave UNCuyo

La viajera (Cine)

Tras su paso por la Competencia Oficial del Festival de Berlín, llega este film en el que la talentosa artista interpreta a una mujer que da clases de francés en Corea. Entre otras cosas, este relato explora en la dicotomía entre distancia y cercanía en la que puede caer la palabra en medio de las barreras idiomáticas, y también ofrece inspirados momentos en los que diálogos e imágenes adquieren un sensible vuelo poético.

A traveller's needs- Yeohaengjaui pilyo / Corea del Sur / 2024 / 90 minutos / Apta para todo público / Dirección: Hong Sangsoo / Con: Isabelle Huppert, Lee Hyeyoung, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Ha Seongguk, Kim Seungyun, Kang Soyi y Ha Jinwha.

Lugar: Nave UNCuyo, Sala Azul (Maza 250, Ciudad) / Horario: 18.30 / Entrada: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500 / Conseguí tu ticket haciendo click aquí.