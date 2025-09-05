Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 6 de septiembre

Si algo tiene Mendoza es la capacidad de reinventarse cada fin de semana. Este sábado 6 de septiembre, la cultura se despliega en todas sus formas: desde un ícono con cinco décadas de canciones hasta apuestas íntimas que laten en pequeños escenarios. Todo cabe en una noche que promete intensidad.

A continuación, te compartimos los cinco espectáculos recomendados para este sábado en Mendoza :

El artista se presentará en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Pedro Aznar : el consagrado músico argentino sigue celebrando medio siglo de carrera con una nueva gira, "Pedro Aznar 5.0 - 50 Años de Música" que lo llevará a recorrer Argentina, y Chile, con nuevo repertorio elegido por su público en redes sociales, y que recorre los grandes éxitos de su extensa trayectoria.

Horario: 21.30 h.

Las entradas van desde los $40.000 hasta los $60.000, según la ubicación elegida, y se adquieren por la página EntradaWeb.

Beatrice Berthold Beatrice Berthold. Gentileza Prensa.

Beatrice Berthold: la pianista regresa a los escenarios con un concierto íntimo y apasionante, donde desplegará todo su arte en un programa que recorre joyas de la música española y latinoamericana.

Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un valor de $15.000, y se consigue por EntradaWeb.

Orfeo & Eurídice Orfeo & Eurídice. Instagram Orfeoyeuridice.mza.

Orfeo & Eurídice: ¿Cuál es el umbral en el que la ciencia debe ceder su lugar a la naturaleza y dejar que podamos morir? Giuliana y Valentina nos relatan su historia de amor. El derecho a la muerte digna y la tensión entre los avances científicos médicos se confrontan cuestionando la prolongación de la vida y el deseo, más profundo y genuino, de recuperar a alguien que yace en coma.

Dónde: Sala 2, ubicada en la Nave Cultural (Av. España 2110, casi esquina J.A. Maza, Ciudad).

Horario: 22 h.

La entrada general cuesta $5.000. Se compra por EntradaWeb.

Prima Facie Prima Facie. Gentileza Prensa.

Prima Facie: un potente unipersonal dirigido bajo la mirada sensible de Andrea Garrote e interpretado por Julieta Zylberberg quien le pone cuerpo y alma a un papel de enorme compromiso artístico.

Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Horario: 21 h.

Las entradas van desde los $33.000 hasta los $37.000, según el lugar escogido. Se consiguen por EntradaWeb.

Andro Solo Andro Solo. EntradaWeb.

Andro Solo: el artista tendrá la oportunidad de presentar las canciones de su primer disco "Amor en Sustancia" antes de que esté disponible en las plataformas digitales, con un espectáculo íntimo y exclusivo para 50 personas.

Dónde: Sala Teatrino, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad)

Horario: 21 h.

La entrada general vale $5.000, y se adquiere por EntradaWeb.