Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 5 de septiembre

Llegó septiembre , y en unas semanas llegarán las flores, el polen, las alergias... ¡Pero que nunca falten las alegrías!. Lo cierto es que Mendoza siente el cambio de estación y con él llegan propuestas increíbles que no te podés perder por nada del mundo. Atención con los siguientes espectáculos para este viernes 5 de septiembre .

Setas , la banda mendocina que viene abriéndose paso en la nueva escena del rock argentino, arranca septiembre con una agenda que mezcla potencia eléctrica, cercanía acústica y experiencia 360.

En este caso, la agrupación estará acompañada Los Pérez García, otra propuesta musical imperdible. La performance se llevará a cabo en Nido Club (Av. Bartolomé Mitre 1709) y las entradas están a la venta por EntradaWeb . Los precios parten de los $30.000 .

A través de cuadros con personajes y canciones ingeniosas, el elenco “Las Colgadísimas” construye una complicidad espontánea con el público, ironizando sobre los desafíos cotidianos de la docencia como los míticos docentes “taxi”, las protestas, los mitos educativos, las reuniones de personal y las situaciones inesperadas que surgen en las aulas.

image Docentes al palo. Créditos: Entrada web

En la Sala Tito Francia, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc, a las 21.30h. Los tickets se consiguen por entradaweb.com. Entrada General: $10.000

Lisandro Aristimuño - Música

Compositor, productor y multifacético instrumentista. Ha ganado 9 Premios Gardel, una nominación a los Latin Grammy y la distinción del Premio Konex como una de las cinco figuras más destacadas de la música popular nacional.

Su último trabajo discográfico, El Rostro de los Acantilados, es su octavo álbum de estudio y fue seleccionado entre los 10 mejores discos de 2023 por la revista Rolling Stone Argentina y este año, además, se celebra 20 años de su disco Ese asunto de la ventana.

image Espectáculos: Lisandro Aristimuño. Créditos: ticketek.com

El artista vuelve a Mendoza a las 22 horas en el Arena Maipú. La entradas se adquieren por ticketek.com y los precios van de los 25.200 pesos hasta los $44.800.

Piratas de la realidad, navegando desiertos - Teatro

Tras un largo y misterioso letargo, un grupo de piratas despierta en un confuso tiempo que no aciertan a comprender: no pueden saber si están vivos o muertos. Para poder sobrevivir a tanto caos y locura, se mimetizan entre nosotros como la única manera de alcanzar un mítico tesoro, al que buscan desde hace siglos.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Entrada Primer Preventa: $10.000 por www.entradaweb.com.

image Piratas de la realidad. Créditos: Entrada web

Que vuelvan los movidos - Música

Luego del éxito de sus tres presentaciones a sala llena con "Que vuelvan los lentos", Golden Maker’s regresa ahora para ofrecer un concierto que es mucho más que música: es una invitación a un viaje en el tiempo.

Esta iniciativa ha sido uno de los tantos pedidos que hacen los seguidores de esta banda que se luce cada vez que se presenta.

image Que vuelvan los movidos. Créditos: Entrada web

En el Teatro Mendoza, a las 21 h. Entrada General: $14.000 por entradaweb.com