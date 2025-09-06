Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 7 de septiembre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya está empezando a despedirse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este domingo la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, esta puesta en escena es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia.

La obra, se consagró ganadora del Certamen Literario Vendimia en 2019, una impecable puesta protagonizada por Tania Casciani, Valeria Rivas y Jorge Fornés y está dirigida por Ariel Blasco. Cuenta la historia de Rebe que se reencuentra luego de años con Jorge, su padre, en la noche en que éste celebra su cumpleaños. Él padece Alzheimer. Secretos familiares y palabras no dichas, una neblina de dolor que ha provocado la ruptura familiar pide poner palabras y reconstruir una memoria amenazada por el olvido.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Tito Francia, calle Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza) / Horario: 21.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Te conozco (Teatro)

En diferentes lugares dos personas se encuentran continuamente donde pareciera que conocerse, aveces, es lo mismo que desconocerse. La historia está envuelta en recuerdos y olvidos donde la vida revela sentimientos que, quizás, fueron callados. ¿Están o estuvieron? Te conozco o te desconozco?

Lugar: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad) / Horario: 21.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Cuentos sinfónicos (Música en vivo)

Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador y el talento del MendozArts Ensamble, dirigido artísticamente por César Iván Lara, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas, envueltos en un sonido que acompaña, intensifica y transforma cada relato.

La música se convertirá en un puente hacia la emoción y la imaginación, haciendo de esta propuesta un encuentro imperdible para todas las edades.

Una oportunidad para sumergirse en la magia de la palabra y la música en un formato que promete emocionar y sorprender.

Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) / Horario: 20.30 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Pequeño Pez (Teatro infantil)

¡Una experiencia única que une el teatro y la música para los niños y sus familias! De forma fresca y novedosa, entrelaza canciones, dinámicas de juego, títeres, movimiento escénico y personajes, junto a un festín de estímulos para los sentidos. Su propósito central es incentivar la inventiva, el aprendizaje y el goce de los espectadores más chicos mediante la interacción con el juego y el arte sonoro.

Lugar: Cine Teatro Plaza ( colón 27, Godoy Cruz) / Horario: 17.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

La quinta (Cine)

Tras su paso por la Competencia Internacional del Festival de Mar del Plata, llega esta inquietante película dirigida por Silvina Schnicer que toma como punto de partida el viaje que hace una familia a su quinta durante un fin de semana largo. Lo que aparenta ser el comienzo de unos apacibles días de descanso, se convierte en una tensa experiencia cuando este grupo descubre que su casa ha sido usurpada por extraños. Con una mirada atenta a los detalles, y recursos cercanos al thriller psicológico, la realizadora acierta en la construcción de una sugestiva y por momentos incómoda atmósfera.

La quinta / Argentina-Brasil-Chile-España / 2024 / 98 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Silvina Schnicer / Con: Valentín Salaverry, Milo Zeus Lis, Emma Cetrángolo, Cecilia Rainero y Sebastián Arzeno.

Lugar: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) / Horario: 19.40 / Entradas: General: $3000 - Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500Comprar haciendo click aquí.