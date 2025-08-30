Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 31 de agosto

Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este domingo 31 de agosto habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:

Un espectáculo íntimo que recorre un repertorio que emociona desde lo sutil, transitando Soul moderno, Pop y Jazz Ballad. Con la voz deslumbrante de Agustina Paez Berardini y la producción musical de Facundo Berjelí y Steve Gil Quinteros, el repertorio atraviesa clásicos como Feeling Good y Misty y se entrelaza con joyas contemporáneas como Copa Glase (Nathy Peluso) y Lose Control (Teddy Swims) entre otras.

Cuándo y dónde: domingo 30 de agosto a las 20.30 horas en Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

El hombre de las erres

una poderosa historia inspirada en hechos reales, de amor y de revolución, sobre La Barraca, compañía teatral dirigida por Federico García Lorca, que aparece como una energía luminosa ardiendo sobre todo lo que se apaga cuando no hay libertad.

el hombre de las erres

Cuándo y dónde: domingo 31 de agosto a las 20.30 horas en Teatro Quintanilla (Plaza Independencia)

Entradas: $10.000 en Entradaweb

Liga de Improvisación

Una competencia teatral épica llena de risas y emoción, donde vos y tu voto son indispensables.

liga de impro

Cuándo y dónde: domingo 31 de agosto a las 20 horas en Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Entradas: $8.000 en Entradaweb

Amigas desgraciadas

Cinco amigas se reúnen una vez por semana con la excusa de jugar a las cartas, en estos encuentros comparten sus aventuras y desventuras, pero un día sucede algo inesperado.

amigas desgraciadas

Cuándo y dónde: domingo 31 de agosto a las 18 horas en El Circuito Teatro (O.V Andrade 510, Mendoza)

Entradas: $10.000 en Andesticket