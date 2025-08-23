Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 24 de agosto

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya está empezando a despedirse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este domingo la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, esta puesta en escena es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia.

La obra, se consagró ganadora del Certamen Literario Vendimia en 2019, una impecable puesta protagonizada por Tania Casciani, Valeria Rivas y Jorge Fornés y está dirigida por Ariel Blasco. Cuenta la historia de Rebe que se reencuentra luego de años con Jorge, su padre, en la noche en que éste celebra su cumpleaños. Él padece Alzheimer. Secretos familiares y palabras no dichas, una neblina de dolor que ha provocado la ruptura familiar pide poner palabras y reconstruir una memoria amenazada por el olvido.

Funciones cada fin de semana hasta el domingo 12 de octubre.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Tito Francia, calle Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza ) / Horario: 21.00 / Entradas: Conseguilas haciendo click aquí .

Sex El controvertido espectáculo llega a Mendoza de la mano de un destacado elenco. Foto: Teatro Imperial Maipú.

SEX (Teatro)

El fenómeno teatral de José Maria Muscari aterriza en Mendoza en el marco de su Gira Nacional e Internacional 2025.

Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera como protagonistas, SEX combina baile, música, teatro y acrobacias en un espectáculo inmersivo que explora los deseos, los tabúes y la diversidad sexual.

Más que una obra tradicional, SEX invita al público a romper sus inhibiciones, sumergirse en un universo de fantasías y descubrir nuevas formas de placer y libertad.

Con una puesta en escena vibrante y la energía de un gran elenco, cada función se convierte en una experiencia sensorial única en que enciende la imaginación y desafía los límites establecidos.

Lugar: Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323 Maipú - Mendoza) / Horario: 20.30 / Entradas: Conseguilas haciendo click aquí.

Sinfónica películas La magia del cine en versión sinfónica. Foto: Teatro Independencia

Música de películas Sinfónica (Música en vivo)

La Orquesta Pianoforte, presenta un espectáculo sinfónico con lo mejor de la música de películas que marcaron distintas generaciones.

Con arreglos originales y bajo la dirección del Director Invitado Martín Vega, esta experiencia reúne a cantantes y orquesta en vivo dentro de un emocionante viaje cinematográfico.

Vamos a disfrutar la mejor música del cine con interpretaciones sinfónicas impactantes. Desde Hans Zimmer y Ennio Morricone hasta selecciones de Star Wars y música de Disney... y mucho más!

Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad - Mendoza) / Horario: 21.00 / Entradas: Conseguilas haciendo click aquí.

amores-materialistas_644_1140_c Tras el éxito de público y crítica de su ópera prima, Vidas pasadas, la directora Celine Song regresa con una irresistible comedia romántica que no esquiva la filosa mirada social. Foto: Web Nave UNCuyo

Amores materialista (Cine)

Lucy (Dakota Johnson) trabaja en una agencia que se dedica a encontrar la pareja ideal para su exigente clientela, y más allá de que en la empresa se destaca como la más exitosa "casamentera", su vida sentimental está muy lejos del paraíso romántico. En una boda celebrada como producto de su eficiente labor, la protagonista conoce Harry (Pedro Pascal), un experto en finanzas que tiene un millonario piso en Manhattan, y en el mismo evento también se reencuentra con John (Chris Evans), un actor que supo ser su novio durante varios años y que esa noche está trabajando como camarero. Alternando las instancias de este inesperado triángulo, con una crítica sobre las relaciones entendidas en términos de transacción y descarte, la realizadora indaga sobre temas como el poder del dinero, en una película que se permite discurrir entre el encanto y el cuestionamiento.

Materialists / Estados Unidos / 2025 / 116 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Celine Song / Con: Dakota Johnson, Chris

Lugar: Nave UNCuyo (Sala Verde - Maza 250 Ciudad) / Horario: 16.00 / Entradas: Conseguilas haciendo click aquí.