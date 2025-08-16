Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 17 de agosto

Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este domingo 17 de agosto habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:

Cinco hermanas y dos de sus hijas acuden a una MÉDIUM y su peculiar asistente para contactar a su recientemente difunta madre. Cada una tiene sus motivaciones y propósitos, rencores y afinidades entre sí. La aparición de un visitante inesperado abrirá las puertas a los oscuros secretos guardados por la difunta madre, para sorpresa de unas y regocijo de otras. Intereses, pasiones, rencores y complicidades, en clave de comedia y al ritmo de canciones vibrantes, se entrelazan para dar vida a una historia hilarante interpretada por un elenco de alto vuelo bajo la dirección del propio autor.

Cuándo y dónde: domingo 17 de agosto a las 20 horas en Teatro Tajamar (Av San Martin 1921, Mendoza )

Una obra de teatro que se realiza en el área ambientada de las instalaciones del Campo Histórico "El Plumerillo". Es un viaje al pasado, ya que se representan los días previos a la partida del cruce de Los Andes, donde luego se logra la Gesta Libertadora comandada por el General San Martín.

el pueblo que hizo patria

Cuándo y dónde: domingo 17 de agosto a las 19 horas en Campo Histórico El Plumerillo (Lisandro Moyano e Independencia, Las Heras)

Entradas: $9.010 en Entradaweb

Universo +30

Tras el éxito de su primer unipersonal “Hola, +30”, con funciones agotadas en Argentina, Uruguay, Chile y España, el comediante Pablo Albella vuelve a los escenarios con su nueva propuesta teatral: “Universo +30”. En el marco de su gira nacional, se presentará el domingo 17 de agosto en el Teatro Plaza.

unnamed

Cuándo y dónde: domingo 17 de agosto a las 21 horas en Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Entradas: a partir de $25.000 en Ticketek

Ni me acuerdo, ni te olvido

Al final de sus días, Samuel y Antonia se encuentran en la banca de un parque dando de comer a las palomas. Juntos descubrirán que el amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por el olvido.

ni me acuerdo ni te olvida

Cuándo y dónde: domingo 17 de agosto a las 20 horas en El Círculo Teatro (O.V. Andrade 510, Mendoza)

Entradas: $10.000 en Andes Ticket