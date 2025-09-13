Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 14 de septiembre

Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este domingo 14 de septiembre habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:

Beto Cuevas, la voz inconfundible de La Ley y referente indiscutido del rock en español, regresa a Argentina con su nueva gira “Beto Cuevas Acústico”, y Mendoza será una de las paradas destacadas. El show se presentará el domingo 14 de septiembre a las 20:30 hs en el Teatro Mendoza

Cuándo y dónde: domingo 14 de septiembre a las 20.30 horas en Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)

Entradas : a partir de $55.000 en Entradaweb

Mayumaná

Con una propuesta única, Currents fusiona lo clásico del universo Mayumana con nuevas piezas, en un show dinámico que se reinventa en cada temporada. Todo está pensado para que el público “vea la música” y “escuche el movimiento”, en una coreografía que rompe fronteras entre la danza y el ritmo, el cuerpo y el sonido.

0ededa52-4829-2336-723d-318abf3b76a9

Cuándo y dónde: domingo 14 de septiembre a las 21.000 en Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad)

Entradas: desde $34.500 en Tuentrada

Pervivencias Míticas

El espectáculo pervivencias míticas en la literatura argentina contemporánea muestra la vigencia de la cultura clásica a través de dos reescrituras argentinas contemporáneas de dos famosos mitos: el de Antígona, en Antígona Vélez , de Leopoldo Marechal, y el de Fedra, en un breve monólogo de Patricia Suárez titulado La Maldecida.

pervivencias miticas

Cuándo y dónde: domingo 14 de septiembre a las 20.30 horas en Nave Uncuyo (Maza 250, Ciudad)

Entradas: $8.000 en Entradaweb

Fabri Ballarini

El amor nos mueve, nos hace mejores, nos llena de alegría… y de celos, obsesiones y tristezas. ¿Por qué los seres humanos complicamos todo? ¿Cómo convertimos un simple mecanismo reproductivo en lo mejor (y lo peor) de nuestras vidas?

fabri ballarini

Cuándo y dónde: domingo 14 de septiembre a las 20.00 horas en Teatro Selectro (Capitan Fragata Moyano 102, Ciudad)

Entradas: $20.000 en Entradaweb

Rober Yarke

Este domingo al mediodía, la cocina deluxe del gran Rober Yarke te espera haciendo maridaje con Cruciales y lo mejor de su repertorio. Con la opción de un menú exquisito de pastel de carne, lentejas y postre artesanal a $35.000.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 10.02.39 AM

Cuándo y dónde: domingo 14 de septiembre a las 13 horas en Rufino Ortega 425 (Quinta Sección, Mendoza)

Entradas: $35.000 con almuerzo.