Mario Pergolini generó revuelo al imitar con sarcasmo el llanto de su colega, Andy Kusnetzoff . El conductor de Vorterix, conocido por su estilo provocador, simuló estar conmovido al hablar de la salida de un excompañero, Moski, en lo que fue una clara y directa burla hacia lo sucedido con su histórico rival en la radio.

Para entender la ironía de Pergolini , es necesario recordar lo que pasó el día anterior. Andy Kusnetzoff se quebró al aire en su programa Perros de la Calle mientras hablaba sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad.

Su emoción, capturada en video, se volvió viral y generó un fuerte debate en las redes sociales. Mientras algunos elogiaron la sensibilidad del conductor, otros cuestionaron la autenticidad de sus lágrimas, un tema que Pergolini no dudó en utilizar a su favor.

Embed - Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo y no se contuvo: "Me vinieron las lágrimas"

Mario abrió su programa Deja que entre el sol en Vorterix con el mismo tema. Imitando los gestos y la voz de Andy, simuló estar a punto de llorar. “Me vinieron las lágrimas”, dijo, y para hacerlo más teatral, sacó gotas oculares para fingir el llanto. Preguntó a sus panelistas si ya se veía "llorón", un claro guiño a la situación de Kusnetzoff.

Pero la burla no se detuvo ahí. Pergolini usó la partida del streamer Moski, que había dejado el programa semanas atrás, como excusa para su performance. "Porque cuando hablan de Moski lloran todos", ironizó.

Pergolini concluyó su burla mencionando un video reciente de Moski en Dubai, donde se lo ve con un joven muy delgado. El conductor insinuó, con su habitual tono controversial, que la delgadez extrema era una señal de problemas mentales, lo que agregó una nueva capa de provocación a su monólogo.