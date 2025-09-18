Nelson Castro reveló los secretos más duros de su infancia: "Estuve a punto de morirme"

Nelson Castro estuvo como invitado a Otro día perdido este miércoles y, en la charla que tuvo con Mario Pergolini, el periodista se abrió como nunca y recordó los momentos más difíciles de su infancia, marcada por una grave enfermedad y varias operaciones.

"Tenés como un montón de vidas en esta única vida que tenemos. Sos médico, sos neurólogo, sos director de orquesta. Primero tocaste un instrumento, después aprendiste a tocar otro instrumento. ¿No te gustó todo eso y te dedicaste a estudiar periodismo? ¿Empezaste en el periodismo en el deporte? ¿Qué te pasa? ¿Sos un inconformista?", le consultó el conductor a Castro.

Nelson Castro en Otro día perdido 2 El periodista habló sobre su infancia.

"Bueno, qué lindo serlo, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente eso te permite generar proyectos y cosas. Así que yo se lo agradezco a la vida y poder disfrutar de lo que hago y hacer lo que quiero. Así que tengo la fortuna de decir, no hice nada en mi vida que no hubiera querido hacer. Y eso es un valor que lo tengo muy atesorado y lo agradezco, yo soy muy creyente, lo agradezco a Dios todos los días y lo disfruto", expresó Nelson en el programa.

Luego, el invitado reveló: "Me levanto todos los días de muy buen humor. Mi padre era muy sencillo. Elsa, mi mamá, era una ama de casa. Mi papá era un carpintero. Y, por supuesto, siempre cuento, mi vida estuvo muy tomada por la adversidad del comienzo. Yo tengo acá cicatrices, que son muy conocidas. Tuve una enfermedad muy grave que tuve cuando nací. Estuve a punto de morirme".