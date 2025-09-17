Andy Kusnetzoff rompió en llanto en pleno vivo mientras hablaba del ajuste de Javier Milei

En medio de la transmisión de Perros de la calle, el reconocido conductor no pudo contener la emoción ante el delicado tema que debatían al aire.

Ante las recientes decisiones estatales que afectan a uno de los sectores más sensibles de la sociedad, un conocido conductor de radio manifestó una profunda conmoción durante su espacio. Andy Kusnetzoff, visiblemente afectado, dedicó un segmento de su programa a reflexionar sobre la situación de las personas con discapacidades y las políticas que las impactan. Su voz transmitió una mezcla de desazón y urgencia ante lo que considera un retroceso en la protección de derechos.

Con un tono cargado de emotividad, el anfitrión dirigió un mensaje directo a la más alta autoridad nacional. "Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado", expresó ya visiblemente afectado el conductor.

Profundizando en la carga emocional y los desafíos vitales que enfrentan las familias, Kusnetzoff ahondó en la realidad cotidiana y los temores a futuro. "Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté", continuó Andy, muy conmovido.

Andy Kusnetzoff absolutamente emocionado en medio del debate por las medidas de Javier Milei. Video: Perros de la calle (Urbana Play)

Gabriel Rolón apoyó el angustioso momento que vivió Andy Kusnetzoff Desde la perspectiva psicológica, uno de sus invitados intervino para validar la reacción del conductor, interpretándola como un signo de humanidad esencial. Gabriel Rolón estaba en el programa y al verlo emocionado acotó: "Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy, está bien que nos duela, digo a mí me preocupa si no te duele eso, a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía que te duele".