Andy Kusnetzoff rompió en llanto en pleno vivo mientras hablaba del ajuste de Javier Milei
En medio de la transmisión de Perros de la calle, el reconocido conductor no pudo contener la emoción ante el delicado tema que debatían al aire.
Ante las recientes decisiones estatales que afectan a uno de los sectores más sensibles de la sociedad, un conocido conductor de radio manifestó una profunda conmoción durante su espacio. Andy Kusnetzoff, visiblemente afectado, dedicó un segmento de su programa a reflexionar sobre la situación de las personas con discapacidades y las políticas que las impactan. Su voz transmitió una mezcla de desazón y urgencia ante lo que considera un retroceso en la protección de derechos.
Con un tono cargado de emotividad, el anfitrión dirigió un mensaje directo a la más alta autoridad nacional. "Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado", expresó ya visiblemente afectado el conductor.
Profundizando en la carga emocional y los desafíos vitales que enfrentan las familias, Kusnetzoff ahondó en la realidad cotidiana y los temores a futuro. "Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté", continuó Andy, muy conmovido.
Cómo fue el momento en el que Andy Kusnetzoff se quebró en vivo
Gabriel Rolón apoyó el angustioso momento que vivió Andy Kusnetzoff
Desde la perspectiva psicológica, uno de sus invitados intervino para validar la reacción del conductor, interpretándola como un signo de humanidad esencial. Gabriel Rolón estaba en el programa y al verlo emocionado acotó: "Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy, está bien que nos duela, digo a mí me preocupa si no te duele eso, a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía que te duele".
El clima de intensidad fue tal que provocó que otro participante del debate se sintiera involuntariamente aludido, generando un momento de disculpas y angustia compartida que el propio anfitrión se encargó de disipar. "Me siento responsable por esto, pero no era mi intención Andy", dijo uno de los invitados al ciclo radial que tocó el tema de los discapacitados, en debate por las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei, que vetó leyes que ampliaban derechos y prestaciones para personas con discapacidad. El Congreso rechazó el veto, obligando al Ejecutivo a implementar las mejores aprobadas. "No, tranquilo Maestro, no sos responsable, quedate tranquilo", le dijeron. "Perdón, me angustia", cerró Andy.