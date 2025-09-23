Demandaron por plagio a un reconocido humorista de El Trece y no dudó en responder todo sobre el tema

El famoso cómico del canal del solcito fue interceptado por el cronista de América TV y se defendió de las serias acusaciones que se conocieron públicamente.

Este martes, en A la tarde (América TV), revelaron que el reconocido comediante de El Trece fue denunciado por plagio, los datos de la acusación fueron contados a modo de enigmático por la conductora y el panel de especialistas en espectáculos.

Cora de Barbieri, una de las panelistas del ciclo de chimentos de canal América profundizó en el tema, reveló que una escenógrafa realizó un trabajo escenográfico para una obra teatral, la cual volvió a ser utilizada para una adaptación del espectáculo para Netflix sin ser remunerada por ello, ya que su contrato solo fue para el teatro y no para la plataforma. La denuncia recae directamente sobre el protagonista, Agustín Aristarán, más conocido como Radagast.

El humorista fue interceptado por el cronista del programa conducido por Karina Mazzocco, para conocer su palabra respecto a la denuncia.

Qué dijo Agustín Aristarán cobre la denuncia por plagio Agustín Aristarán habló con el cronista de A la tarde Agustín Aristarán habló con el cronista de A la tarde al ser consultado por la escandalosa denuncia de plagio. Video: A la tarde (América TV)

El humorista dijo estar al tanto sobre el escandaloso tema y que se sentía mal acusado. “Esta en manos de abogados, hace rato que estamos en juicio, es algo que no se tendría que haberme acusado a mi. No lo hablé con ella, me recontra sorprendió, me puso muy triste en su momento”.