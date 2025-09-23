La China Suárez explotó contra Yanina Latorre tras filtrar información sobre ella

La actriz arremetió contra la conductora de América luego de que publicó una foto de su vehículo.

Eugenia China Suárez y Yanina Latorre vuelven a estar en el foco de la polémica. Es que la conductora de "Sálvese Quien Pueda" informó a través de las redes sociales que la actriz finalmente se habría mudado y esto hizo que la pareja de Mauro Icardi explotara de bronca.

"A todo esto arrancó la mudanza de la nipona (China Suárez) a San Jorge", comenzó expresando Yanina Latorre en sus redes sociales. Pero esto no fue todo, ya que luego sostuvo que "se apersonó con su auto en la casa que había señado".

En otra parte del escrito, la panelista de Ángel de Brito sostuvo que, posteriormente a la llegada de la actriz, arribó el camión de mudanza. Lo que hizo estallar de furia a la China Suárez fue que Yanina compartió una foto del frente de la casa y también del vehículo en el que se traslada tanto ella como todos sus hijos y no dudó en compartir una furiosa historia en Instagram.

La China Suárez estalló de furia contra Yanina Latorre por filtrar fotos de su vehículo Captura de pantalla 2025-09-23 194459 La China Suárez contra Yanina Latorre. Foto: captura de pantalla Instagram/ @sangrejaponesa.

"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas, los ataron, robaron preguntando 'cuál era la casa de la China Suárez", comenzó expresando la actriz claramente enojada por la imagen e información que publicó la conductora de América.