Benjamín Vicuña enfurecido con la China Suárez: se enteró por redes que sus hijos fueron escolarizados en Turquía

Inesperadamente, la China Suárez habría establecido la residencia educativa de sus hijos en territorio turco, una determinación que, según revelaciones, no fue consultada con su expareja, el actor trasandino Benjamín Vicuña . La noticia llegó a oídos del intérprete a través de las redes sociales de la madre, según afirmó el conocido comunicador Ángel de Brito. Este giro inesperado en la dinámica familiar desató una ola de especulaciones y puso en evidencia una profunda fractura en la comunicación entre los artistas.

La propia Suárez compartió en su perfil una serie de imágenes que retratan a los niños ataviados con sus nuevos uniformes, acompañadas de un emotivo mensaje que celebraba su adaptación. “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", expresó la actriz, pintando un cuadro de plena integración y bienestar para los menores en su novedoso entorno.

Frente a esta situación, la representación legal de Vicuña alzó la voz para manifestar su total desacuerdo y desconocimiento previo. Maximo Petrachi, abogado del actor, fue enfático al señalar que “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmennte que se decida conjuntamente”. Esta postura legal subraya una aparente violación a los acuerdos preestablecidos entre las partes, elevando el tono del conflicto.

En diálogo con Yanina Latorre para SQP, el letrado representante de Vicuña contó que el actor busca entrar en común acuerdo con su ex: “Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. Solamente pedimos sentido común”. Asimismo, deslizó el temor más profundo del artista: la posibilidad de que sus hijos no regresen al país.

El análisis de los panelistas en diversos programas de televisión agregó más capas al asunto. Guido Zaffora, en El Diario de Mariana (América TV), aportó que “Él sabía que estaban tomando clases de apoyo, pero no que estaban formalmente inscriptos en un colegio”. Además, precisó que la institución educativa es la misma a la que concurrieron las hijas de Wanda Nara, un dato que le confiere un carácter de permanencia y formalidad a la medida. Posteriormente, el mismo periodista anticipó el regreso temporal de los niños a la Argentina, un movimiento coordinado por los abogados, pero insistió en la furia de Vicuña, quien percibe la publicación en redes como una “provocación” y evalúa acciones legales para proteger sus derechos, incluso en lo concerniente al uso de la imagen de los menores.