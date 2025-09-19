"Caminos separados": Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación tras casi tres años de relación

Una de las parejas más queridas del cine ha anunciado su separación . El director de cine Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci decidieron tomar "caminos separados", según un comunicado que ha sido revelado por Elle France.

Una de las parejas más inesperadas del cine ha anunciado su separación, confirmando el fin de un romance que duró casi tres años. La noticia, que ha sorprendido al mundo del espectáculo, dejó en claro que la relación entre ambos ha terminado en buenos términos.

El comunicado oficial, fue revelado por la revista francesa y ha sido tan claro como conciso: "Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados". La declaración fue un claro mensaje de que la pareja ha terminado su relación de una manera madura y respetuosa, algo que es poco común en el mundo de Hollywood.

El romance de Tim Burton y Monica Bellucci se hizo público en febrero de 2023, cuando el director estadounidense fue visto besando a la actriz italiana durante un paseo por Santa Mónica, California. Aunque en sus primeras apariciones juntos prefirieron no confirmar abiertamente su situación, en junio de ese año Bellucci reconoció el romance ante Elle France, manifestando: "Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura".

tim burton El romance duró casi tres años. IMDB

La pareja, que ya se conocía como amigos desde hace más de 15 años, afianzó su relación después del Festival Lumière de Lyon, en octubre de 2022. En aquella ocasión, Bellucci fue invitada de honor y entregó el Premio Lumière a la trayectoria a Burton, un gesto que ha sido calificado como el inicio de su relación. El primer contacto entre ambos se habría producido en el Festival de Cannes de 2006, aunque el vínculo personal surgió posteriormente.

_monica belucci La pareja anunció su separación a través de Elle France. IMDB

La colaboración profesional de la pareja llegó en 2024, cuando Burton dirigió a Bellucci por primera y única vez en la película "Beetlejuice Beetlejuice". La película, que fue un éxito en la taquilla, se concretó como un claro mensaje de que la pareja fusionó su vida personal con su vida profesional de una manera única. La última aparición pública de la pareja fue el 14 de junio durante el 71º Festival de Cine de Taormina, donde el cineasta le besó la mejilla a la actriz ante las cámaras.