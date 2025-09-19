Nazarena Vélez reveló oscuros detalles de su vida: "Si no tenía a mis hijos, quizás no estaría viva"

La productora teatral no dudó en contar algunos angustiosos momentos de su historia personal tras el dolor por la pérdida de su pareja.

Este viernes en Intrusos (América TV), Nazarena Vélez realizó un ejercicio de introspección para analizar uno de los capítulos más complejos de su biografía. La artista, con una mirada serena que contrasta con el caos que vivió años atrás, evoca la batalla que libró durante más de dos décadas contra la dependencia a las anfetaminas, un conflicto silencioso que incluso desencadenó un evento cardiovascular severo debido a una mezcla peligrosa de componentes. Hoy, observa esas vivencias desde la distancia que ofrece la recuperación.

Nazarena no dudó en revelar detalles de duro pasado, ante la atenta escucha de sus colegas de canal América. En este recorrido por su memoria, identifica un pilar fundamental que le impidió caer en el abismo: la maternidad. Ella asegura que su rol como madre fue el ancla que mantuvo su existencia a flote. “Si no tenía a mis hijos, quizás no estaba viva”, confiesa, subrayando que, a pesar de la enfermedad, siempre intentó mantener la consciencia y la responsabilidad hacia ellos. Reconoce que fue una madre presente, incluso en medio de la tormenta.

Nazarena Vélez y su hija Barbie en LAM.

Más allá de la fortaleza familiar, Nazarena despliega un profundo agradecimiento hacia figuras clave que moldearon su profesión. Con un tono de enorme afecto, destaca la influencia de un ícono de la televisión ya fallecido, quien fue fundamental en sus inicios. “A Gerardo -Sofovich- lo amo, creyó en mí en televisión y en teatro, su única comedia musical la escribió para mí, a Gerardo le debo un montón”, expresa, adjudicándole gran parte de sus oportunidades iniciales en el medio artístico.

