Tras ser tildada de "sucia", Mónica Farro destrozó a Yanina Latorre con un letal descargo

Luego del mal momento que pasó en el programa de Ángel de Brito por los comentarios de sus colegas, la vedette salió al cruce y liquidó a las angelitas.

Durante la emisión de LAM (América TV) de este miércoles, dos panelistas dirigieron comentarios despectivos hacia Mónica Farro, desatando una serie de acusaciones que pusieron el foco en los límites de la crítica o los chistes de mal gusto. “No sé por qué se ríen Yanina y Matilda”, preguntó De Brito en el programa en el que se originó el conflicto. “Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”, disparó tajante la conductora de SQP (América TV)

Farro lejos de guardar silencio, optó por un contundente descargo audiovisual para exponer su versión de los hechos. Con evidente emotividad, inició su relato señalando: "Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda. A ver solo en una mente oscura y enferma esta pensar 24 hs antes como reírte de mí en un programa de televisión. Dicho por Matilda que lo planeo en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes".

En su intervención, Mónica elevó la gravedad de la situación, vinculando directamente el accionar de Yanina Latorre y Matilda con consecuencias trágicas en la vida real. Subrayó con firmeza el carácter reprochable de la broma, independientemente del medio en que se produjera. "Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo, patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas, hay mucha gente que se suicida. Por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron", remarcó.

La panelista de LAM intentó buscar una explicación, concediendo inicialmente el beneficio de la duda sobre la intención de sus colegas, aunque sin restar importancia a lo inapropiado del acto. Puso énfasis en la falta de contexto y lo gratuito de la agresión, que surgió sin motivo aparente durante la transmisión. "La verdad que quiero creer que fue un chiste de muy mal gusto, no entendí por qué lo dijo. Me parece que una señora grande como Yanina no está en edad para hacer ese tipo de chistes y menos a una compañera", señaló. Y continuó: "Sí podes discrepar conmigo de lo que hablo pero ya decir que tengo olor y salir de la nada con una pelot*. tan grande me pareció sumamente desubicado", agregó.