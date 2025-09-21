La China Suárez llevó un look islámico en Estambul: ¡mirá lo que se puso!

La China Suárez usó un vestido y un velo blanco para recorrer el templo más grande de Asia. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

Eugenia “la China” Suárez compartió en Instagram su visita a la mezquita Camlica, el templo más grande de Asia, ubicado en Estambul. La actriz sorprendió al mostrarse con un look tradicional que respetó las normas islámicas para ingresar. Una elección que, por supuesto, desató elogios y comentarios inmediatos, tanto de sus seguidores como de Mauro Icardi, quien no dudó en reaccionar.

En sus posteos, La China combinó fotos en el patio de la mezquita y dentro de la sala principal, donde adoptó una actitud más serena y contemplativa. El emoji de corazón blanco que sumó como epígrafe bastó para transmitir la paz y el impacto que le generó el encuentro cultural.

El look para la ocasión constó de un vestido en tonos verdes diseñado por Natalia Antolín, acompañado de un velo blanco que cubrió su cabello en señal de respeto a la tradición musulmana. La elección la completó con zapatillas negras de plataforma, que le dieron un toque personal al estilismo. La publicación superó rápidamente los 150 mil likes y reunió una catarata de comentarios. Mauro Icardi, por su parte, fue directo al escribir simplemente “Hermosa”.

Después del paseo religioso, la actriz compartió otra faceta de su recorrido, como un mercado de antigüedades donde se detuvo a retratar tazas, teteras de porcelana, cubiertos de plata, lámparas y piezas artesanales. La jornada había arrancado temprano con una escala gastronómica en un hotel de lujo con vistas al Bósforo.

El look de la China Suárez en Turquía. Instagram: sangrejaponesa