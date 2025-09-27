Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 28 de septiembre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya está empezando a despedirse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este domingo la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, esta puesta en escena es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia.

Rebe se reencuentra, luego de años, con su padre en la noche de su cumpleaños. Él vive con Mariela, quien lo cuida, ya que se encuentra muy enfermo, padeciendo los primeros síntomas del Alzheimer. Afuera está lloviendo y Rebe guarda en su interior una angustia acumulada durante años. Vuelve para disipar una neblina de dolor que provocó la ruptura familiar y para reconstruir una memoria que ahora se ve amenazada por el olvido.

Funciones cada fin de semana hasta el domingo 12 de octubre.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Tito Francia, calle Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza) / Horario: 21.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Tíiteres Una invitación a sumergirse en un mágico mundo marino y en un barco pirata de tripulantes que bailan, cantan y hacen disparates. Foto: Web Nave Cultural

Las cartas de Tentac (Teatro de títeres)

Un cartero anuncia la entrega de una carta muy importante para el Pirata diente de Lata, que contiene un mapa... pero es capturada por un misterioso ser de los mares de Tentac. ¿La recuperarán?

Las cartas de tentac es un espectáculo para niños, niñas y grandes, que apela a despertar los sentidos combinando títeres gigantes, luz negra y música en vivo.

Lugar: Nave Cultural (Av. España 2110, casi esquina J.A. Maza, Mendoza) / Horario: 17.30 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Solo llamé para decirte que te amo Imagina una reunión familiar cargada de drama diario —sin drama tipo novela, pero con platos que nadie lava— hasta que suena el teléfono. Foto: Entrada Web

Sólo llamé para decirte que te amo (Teatro)

La voz al otro lado despierta suspiros, esperanzas… ¡o un desastre emocional anunciado! Entre risas, te da ganas de aplaudir a Patricia por seguir en pie y, también, reflexionar sobre las injusticias, los roles invisibles y cómo hasta una simple frase puede cambiarlo todo.

Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza) / Horario: 20.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Taura Celebramos no solo un aniversario, sino la construcción de un sueño colectivo que sigue creciendo, latiendo al compás del tango. Foto: Teatro Independencia

Taura Tango (Danza)

Celebra con orgullo su quinto aniversario, un recorrido que no solo refleja años de trabajo, sino también un camino de pasión, entrega y crecimiento artístico. Desde sus primeros pasos, el proyecto nació con la intención de generar un espacio formativo y creativo que impulsara el desarrollo del tango en todas sus dimensiones: escenario, pista y docencia.

Cada espectáculo, cada coreografía y cada encuentro han sido testigos del compromiso de Taura Tango con la cultura, el arte y la comunidad. Cinco años que no solo evocan la memoria de lo realizado, sino que también iluminan los nuevos horizontes y desafíos por venir.

Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) / Horario: 20.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

belén portada Seleccionada para representar a la Argentina en los Premios Goya. Foto: Web Nave UNCuyo.

Belén (Cine)

En esta segunda película como directora tras su auspicioso debut con Blondi, Dolores Fonzi brilla delante y detrás de cámara como protagonista y realizadora en una propuesta basada en un caso real que combina matices de thriller judicial y drama carcelario. Aclamada en la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián, esta producción argentina recrea la historia de una joven tucumana que llegó a un hospital de su provincia con fuertes dolores abdominales, y pasó más de dos años en prisión acusada injustamente de haber abortado a su bebé luego de que la policía hallara un feto en un sector alejado del nosocomio. Una serie de negligencias procesales llevaron a la protagonista a ser condenada a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo, hasta que una abogada que en el film interpreta la propia directora, se encargó de la defensa de este caso que adquirió notoriedad nacional y se convirtió en uno de los antecedentes para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Belén / Argentina / 2025 / 105 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Dolores Fonzi / Con: Dolores Fonzi, Camila Pláate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, César Troncoso, Luis Machín, Lili Juárez.

Lugar: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad de Mendoza) / Horario: 18.00 / Entradas: General: $5000 / Estudiantes y personal UNCUyo, jubilados/as: $4500 / Comprar haciendo click aquí.