Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 21 de septiembre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya está empezando a despedirse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este domingo la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, esta puesta en escena es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia.

Rebe se reencuentra, luego de años, con su padre en la noche de su cumpleaños. Él vive con Mariela, quien lo cuida, ya que se encuentra muy enfermo, padeciendo los primeros síntomas del Alzheimer. Afuera está lloviendo y Rebe guarda en su interior una angustia acumulada durante años. Vuelve para disipar una neblina de dolor que provocó la ruptura familiar y para reconstruir una memoria que ahora se ve amenazada por el olvido.

Funciones cada fin de semana hasta el domingo 12 de octubre.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Tito Francia, calle Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza) / Horario: 21.00 / Entradas: Comprar haciendo click aquí.

Apartamento 4B Un imperdible espectáculo totalmente improvisado. Foto: Entrada Web

Apartamento 4B (Teatro)

La Primer Sitcom improvisada del Mundo vuelve al Teatro con una Segunda Temporada.

Luego del éxito de la temporada pasada, con funciones agotadas No te pierdas las fantásticas historias de Ramón, Bruno, Cosme, Justina y Johnny. Cinco amigos que pasan por las más alocadas aventuras.

Veni y Disfrutá de un show de humor totalmente improvisado!

Todas las funciones son distintas ya que son creadas en el instante con un disparador del público!

Lugar: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad) / Horario: 21.00 / Entradas: adquirilas haciendo click aquí.

Godland Tras su paso por los festivales de Cannes, San Sebastián, Londres y Nueva York llega esta aclamada película del director islandés Hlynur Pálmason (Winter brothers, Un blanco,blanco día). Foto: Web Nave UNCuyo

Godland (Cine)

Ambientada a fines del siglo XIX, este film narra la historia de Lucas (Elliott Crosset Hove), un joven sacerdote danés que es enviado a Islandia para montar una iglesia en un pueblito en el medio de la nada. Apasionado por la fotografía, el protagonista va retratando las comunidades que encuentra, en una travesía atravesada por la hostilidad del clima, pero con la determinación de seguir adelante en esta experiencia tan estremecedora como subyugante.

Godland-Vanskabte land / Dinamarca-Islandia-Francia-Suecia / 2022 / 143 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Hylnur Pálmason / Con: Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurðsson, Vic Carmen Sonne, Jacob Hauberg Lohmann, Ída Mekkín Hlynsdóttir.

Entrada: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500

Lugar: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) / Horario: 17.30 / Entradas: adquirilas haciendo click aquí.

Nati Oreiro Preseleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por el Oscar a Mejor película Internacional y el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Foto: Web Nave UNCuyo

La mujer de la fila (Cine)

Basada en un caso real, esta emotiva película dirigida por Benjamín Ávila (Infancia clandestina) y protagonizada por Natalia Oreiro, narra la historia de Andrea, una mujer de clase media con tres hijos que trabaja en una inmobiliaria, y enfrenta un tenso allanamiento en su casa que deriva en la detención de Matías, su hijo mayor, que tiene 18 años. A partir de ahí, el relato se focaliza en el estricto protocolo que debe sortear esta madre cada día de visita cuando asiste al penal a encontrarse con el joven acusado conducir el vehículo que fue parte de un violento robo a mano armada. Con honestidad y convicción, la película retrata los sentimientos que va atravesando en su derrotero la protagonista, desde la negación, los reproches y la culpa; hasta el ejercicio de la empatía y la posibilidad del perdón.

La mujer de la fila / Argentina-España / 2025 / 105 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Benjamín Ávila / Con: Natalia Oreiro, Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, Marcela “Tigresa”Acuña y Lide Uranga.

Entrada: General: $6000 / Estudiantes y personal UNCUyo, jubilados/as: $5000

Lugar: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) / Horario: 20.00 / Entradas: adquirilas haciendo click aquí.