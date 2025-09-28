Todo listo para la gala de los Martín Fierro: cuál es el menú de lujo y el mega despliegue de Telefe

Se viene una noche de gala, moda y muchas estatuillas. El próximo lunes 29 de septiembre el Hotel Hilton Buenos Aires se vestirá de fiesta para la 53ª edición de los Premios Martín Fierro , la cita máxima de la televisión abierta. Con la conducción de Santiago del Moro por tercera vez consecutiva y la transmisión exclusiva de Telefe , la ceremonia premiará lo más destacado de la pantalla chica de la temporada 2024.

Uno de los detalles más esperados de la noche fue el menú que los famosos degustarían, un secreto develado por el propio conductor, Santiago del Moro . La cena se compuso de cuatro pasos con opciones que mezclaron la tradición con la alta cocina.

Como snacks, los invitados disfrutarán de tres bocados que incluyeron pollo confitado y crema de aguacate, cremoso de arveja fresca marinada, y un domo de queso azul y alioli. La entrada siguió con un toque sofisticado: una burratina cremosa con emulsión de pimientos, acompañada de jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

El plato principal fue una costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas. Para los invitados vegetarianos, el catering preparó una opción de variedad de hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón. Para coronar la velada, el postre consistió en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.

el-menu-de-los-martin-PMUS3LXT7FB6RNA5MHFSG6VIHY El menú del año pasado. Prensa Telefe

Así será la transmisión especial de Telefe para los Premios

El despliegue de la transmisión de Telefe será total y comenzará mucho antes de la entrega de premios. Desde las 17 horas, la audiencia pudo sintonizar La Previa de la mano de Pía Shaw y Sofi Martínez. Dos horas después llegó el momento más esperado por los amantes de la moda: la alfombra roja.

Susana y Mirtha.JPG Las divas que siempre están presentes en la ceremonia. Prensa Martin Fierro

La red carpet estuvo a cargo de duplas estratégicas de conductores en distintos puntos del Hilton: Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez fueron los encargados de recibir a los invitados y capturar los mejores looks de la noche.

Además, el evento tuvo una cobertura inédita de streaming y digital. Desde las 18, Streams Telefe ofreció una transmisión exclusiva con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Dentro del salón, los ex Gran Hermano Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar se encargaron de descubrir los detalles del interior. Diego Poggi recibió a los ganadores para charlas exclusivas y Grego Rossello realizó una edición especial de su ciclo Ferné con Grego para más entrevistas, en lo que se convirtió en una cobertura multimedia total.