Guerra en APTRA: Marcelo Polino y Daniel Ambrosino se enfrentan por un "arreglo" en los Martín Fierro

La previa de la nueva entrega de los premios Martín Fierro volvió a encender la polémica en la televisión argentina. A pocos días de la ceremonia, que distinguirá a lo más destacado de la televisión abierta de la temporada 2024, el ambiente en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas ( APTRA ) se caldeó por las duras acusaciones entre dos de sus miembros más reconocidos.

A la lista de quejas de figuras como Georgina Barbarossa y el equipo de Cuestión de peso por no figurar en las ternas, se sumó un picante comentario de Marcelo Polino , el cual sugería que las nominaciones de la premiación podían estar arregladas. Esta versión generó la inmediata reacción de su colega Daniel Ambrosino, lo que desató una fuerte disputa interna.

El periodista de América TV, Daniel Ambrosino , no dudó en tildar a Marcelo Polino de "golpista" y de querer ensuciar la imagen de Luis Ventura, el presidente de la entidad. Las palabras de Ambrosino resonaron fuerte en el medio, llevando a Polino a realizar una aclaración tajante en Desayuno Americano.

Marcelo Polino salió al cruce de las acusaciones y negó haber dicho que "estaba todo medio turbio". El periodista argumentó su crítica sin medias tintas, señalando: "Yo no dije que estaba todo medio turbio, sino que me parece que Telefe metió mucho la cuchara en las ternas. El que no entra en Mejor Reality, entra en Big Show; en todos los casilleros le entra uno. Entonces me parece que ahí hay una diferencia con los otros canales”.

ambrosino contra polino

Respecto a la versión de que intentó ensuciar la imagen de Luis Ventura, Polino fue claro al afirmar: "Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”. Mientras tanto, Daniel Ambrosino se mantuvo firme en su posición al ser consultado por el programa de Pamela David. El periodista de América Noticias y fue contundente sobre los dichos de su colega: "No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal”.