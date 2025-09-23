Noche esperada: cuándo y dónde ver los Premios Martín Fierro de televisión abierta 2025

En el vasto universo de las distinciones mediáticas, una sola ceremonia conserva un prestigio inigualable. A pesar de la proliferación de galardones que llevan el nombre del héroe gauchesco, instaurados por Luis Ventura al frente de APTRA , el que concede la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión mantiene su sitial de honor. Los Premios Martín Fierro dedicados a la pantalla abierta continúa siendo la más esperada y significativa del año.

La atención del público se concentrará el próximo lunes 29 de septiembre, cuando se despliegue la alfombra roja como preámbulo a la gala. La transmisión, que dará comienzo a las 19 horas, estará a cargo de la señal de Telefe . Al mando de la velada, se encontrará la multifacética figura de Santiago del Moro, quien ejercerá como maestro de ceremonias.

Entre los favoritos que competirán por las estatuillas, se observa un grupo de claros aspirantes. Las producciones de ficción "El Encargado" y "Margarita", junto al fenómeno social que representó "Gran Hermano", aparecen en la mira de las predicciones. Asimismo, la presencia de personalidades consagradas como Susana Giménez y Natalia Oreiro promete acaparar las miradas durante el evento.

Se espera la presencia de la diva de Telefe en la ceremonia de la esperada premiación.

Uno de los capítulos que generó mayor revuelo en el ambiente al darse a conocer las postulaciones fue el correspondiente al ámbito del periodismo. La nómina de candidatos en dicha categoría incluyó una mención que muchos calificaron de sorpresiva: LAM (América tv) como nominado, junto con A la tarde (América tv) y GPS de la misma señal.

Esta inclusión inesperada añade un componente de intriga adicional a una noche que ya de por sí se perfila como un encuentro crucial para la industria. La elección final en este y el resto de los rubros definirá a los máximos exponentes de la televisión argentina en su temporada actual.