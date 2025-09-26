La hija de Andrea Del Boca publicó un fuerte mensaje tras la absolución: "No me importa ser querida o creíble"

Después de una prolongada etapa marcada por una imputación legal, el Tribunal Oral Federal 7 dictaminó la absolución de la actriz Andrea del Boca. La resolución, emitida el jueves 25 de septiembre, puso fin al proceso judicial que la vinculaba como presunta colaboradora indispensable en un caso de gestión irregular de fondos públicos, relacionados con la producción de la telenovela Mamá Corazón hace una década.

La reacción no se hizo esperar a través de las redes sociales, donde Anna ChiarA del Boca, hija de la actriz, compartió un extenso y emotivo mensaje dirigido a su madre y a sus detractores. En sus palabras, la joven hizo alusión al profundo impacto que este largo capítulo jurídico tuvo en su bienestar psicológico a lo largo de los años.

“Feliz primavera. Las conversaciones difíciles son las que más me gustan. Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí en base a esto, mis interacciones empapadas por este acontecimiento”, comenzó. La joven añadió: “Miles me siguen por ese morbo, la hija de la ‘chorra’. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar. Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendía los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen”.

La publicación de Anna Chiara Del Boca tras el fallo de la Justicia Anna Del Boca 1 Andrea Del Boca fue absuelta por la Justicia y su hija expresó su sentir en redes sociales. Foto: Instagram @annadelboca

Con tono firme, Anna se refirió al veredicto que exonera a la famosa actriz. “Mi mamá, hoy 25/9/25, fue declarada INOCENTE. No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta: la evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total ABSOLUCIÓN. Los que recurren al agravio optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con que llenar su patética y putrefacta existencia. Créanme, no es difícil informarse objetivamente y emanciparse de la falsa interpretación que quieren vender. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea”.