¿Vuelve Soda Stereo? La banda deja señales por todos lados y sus fanáticos se ilusionan con un regreso

Buenos Aires amaneció empapelada con un misterio que encendió la llama de la nostalgia y la ilusión de millones de fanáticos. Los nombres de los integrantes de Soda Stereo inundaron la ciudad, confirmando que Zeta Bosio y Charly Alberti tienen algo importante entre manos, algo que el público espera desde la gira que realizaron junto al Cirque du Soleil.

En los últimos días, el ruido mediático se convirtió en una sinfonía de señales que provenían directamente de la fuente. La banda , considerada un ícono del rock latinoamericano, publicó una serie de indicios en su web oficial y en sus redes sociales, uniendo el pasado y el presente con guiños a su historia, en lo que pareció ser el preludio de un anuncio de proporciones.

La primera de las señales provino de la web oficial de Soda Stereo , donde se subió un video con una señal de interferencia. Este detalle no fue menor para los fanáticos: representó un guiño directo a la escenografía que la banda utilizó en la presentación de su primer disco en el Teatro Astros, en junio de 1985, hace ya 40 años. El efecto "lluvia" en el televisor fue rápidamente interpretado como una referencia al clásico "Sobredosis de TV".

soda stereo 2

El misterio se amplificó en la cuenta de Instagram de la banda, que publicó diversos videos. Uno de ellos, con la canción Cae el sol, incluyó parte de la letra: "Y cada vez que vuelvo tus ecos están. Y quería despertarme y al fin con vos volver a jugar". Otro posteo clave mostró la entrada de un grupo de jóvenes a un estadio, una clara alusión a su icónica gira de reunión Me verás volver. Además, un posteo de Disco eterno fue replicado por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, mostrando a cada uno tocando una parte de la canción.

Soda Stereo se prepara para su show en Chile. Foto: web Al parecer, Zeta Bosio y Charly Alberti prepararon un gran evento. WEB

Las señales de un posible regreso a la actividad o la publicación de material inédito se vieron reforzadas por las palabras de Zeta Bosio. El bajista, en una charla con la revista Rolling Stone, había dejado entrever que algo se estaba gestando: "Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”.

El calendario también jugó un papel importante en la especulación. En noviembre se cumplen 40 años del lanzamiento del segundo álbum de la banda, Nada Personal. Este aniversario significativo llevó a pensar que la banda anticipó la publicación de algún material para conmemorar esa fecha.