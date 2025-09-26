El duro relato de El Polaco y una infancia rota por la adicción de su padre: "Era un trauma que yo tenía"

El popular cantante El Polaco abrió las puertas de su intimidad y reveló el profundo dolor que marcó sus primeros años de vida. En una emotiva entrevista en el programa Con todo respeto, la figura de la cumbia describió el vacío de una infancia que, en sus propias palabras, le fue arrebatada.

El artista confesó que se vio obligado a madurar prematuramente, asumiendo responsabilidades y enfrentando dramas que ningún niño debería conocer. La raíz de este crecimiento forzado se encontró en el alcoholismo de su padre y en un entorno familiar que giraba en torno a la adicción, un drama que el cantante cargó en silencio durante años.

El cantante relató una niñez en la que las experiencias propias de esa etapa le resultaron ajenas. Aunque afirmó que "Me la banqué igual", reconoció que la carga fue especialmente pesada por ser el hijo mayor. Desde muy pequeño, El Polaco se vio forzado a asumir un rol protector y de adulto, mientras su padre batallaba contra su adicción.

El dolor que sentía se reflejó incluso a nivel físico. El artista recordó que con apenas ocho o nueve años, ya padecía gastritis debido al intenso estrés que le provocaba ver a su padre beber. "Yo veía lo que el chabón escabiaba y ya me agarraba algo. Era un trauma que tenía yo de chico", confesó en diálogo con Andrea Rincón, Paula Zuccherino y Gloria Luna.

el polaco (1) El cantante habló del alcoholismo de su padre con Andrea Rincón. @andrearincon_top

Las mañanas en su casa estaban marcadas por la tensión. El Polaco rememoró que su padre se levantaba a las 4:30 para tomar ginebra, mientras él y sus hermanos se preparaban para ir al colegio en medio de un ambiente lleno de tristeza y desasosiego. "Nosotros teníamos que ir al colegio con ese dolor de huevos, ese bajón", contó, detallando una realidad que lo obligó a vivir "un montón de cosas que para un chico de ocho años, nueve años... no lo vivió nadie", al tener que buscar a su padre por bares y en la villa en estados críticos.

El cantante sostuvo que, a pesar de las circunstancias, hizo lo posible por ser un buen hijo. "Creo que hice lo que pude también con mi papá. No me hago la cabeza de cómo me porté con él. Traté de darle lo mejor como hijo", afirmó, cerrando un ciclo de su vida.