La camioneta promocional del cantante El Polaco provocó un fuerte accidente vial en la localidad de Avellaneda

Así quedó el vehículo con el que chocó la camioneta de El Polaco

auto choque polaco.webp El rodado colisionó con el vehículo ploteado con la imagen y el nombre de El Polaco. Foto: NA

Como consecuencia del accidente vial, personal del SAME atendió en el sitio al conductor del auto particular, identificado como Paulo Sebastián Domínguez, de 50 años. Si bien el hombre manifestó diversas molestias físicas, no requirió ser derivado a un centro médico.