Pero, para quien espera, tiene recompensa. Luego de los problemas adjudicados a su imagen, la modelo puede ser que en el presente vive una vida plena. Hace poco, la rubia confesó estar viviendo lo que antes no pudo: "Estoy conociendo gente, lo que no hice a los 20 lo voy a hacer ahora. La estoy pasando bien, sin títulos ni compromisos".

Ingrid Grudke confesó estar con alguien y despertó rumores de con quién: "Es más lindo que en las fotos"

La panelista de los 8 escalones reconoció no estar sola a nivel romántico y cuando fue consultada por El Polaco, la mujer no ocultó su gusto. "Es muy fachero, personalmente más lindo que en las fotos... No sé, pintó como dicen ahora. No lo conozco pero, ¿por qué no?", dejando posibilidad a un nuevo romance en su vida.