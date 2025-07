Baby Etchecopar apuntó de nuevo contra Wanda Nara y le dijo de todo: "Una nadie que..."

Muy picante, el periodista aseguró: “Me irrita Wanda Nara . Pero el periodismo lo comprendo porque busca rating. Estoy irritado con la gente, no con el periodismo. Porque vos le podés mostrar algo a la gente, y si la gente es viva y no lo consume, no lo mostrás más. Ahora, evidentemente, para que la gente consuma esto... algo nos pasa en la cabeza”.

Asimismo, Baby la gran cobertura que tiene el conflicto entre Wanda y Mauro Icardi, en comparación con otros problemas urgentes del país. "Me parece bochornoso que todo el periodismo haga una cadena nacional porque esta chica no entrega a las hijas, que a nadie le importa", opinó Etchecopar.

Esto fue lo que dijo Baby Etchecopar en A la tarde sobre Wanda Nara

"Vive mostrando Lamborghini, el Chateau, la cartera, en un país que está pobre. Me parece que no es un buen ejemplo, un buen mensaje. A mí me gustaría que una doctora del Malbrán use una Lamborghini; que un maestro muestre una Ferrari, porque se lo ganaron estudiando, laburando, rompiéndose. Pero alguien que nunca hizo nada...", continuó el comunicador.