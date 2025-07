En medio del escándalo, Luisa Albinoni hizo público el gesto que tuvo Marcelo Tinelli con ella: "Gracias por el aguante"

Entre las voces que se alzaron, la de Luisa Albinoni fue una de las más contundentes. La actriz participó del Cantando 2024 y utilizó su cuenta de X para denunciar públicamente que no había cobrado por ese trabajo. "Hola Marcelito, me acabo de enterar de que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", escribió sin rodeos.