Marcelo Tinelli, en problemas: Florencia Peña iniciará un juicio contra la productora del conductor

Recientemente, Luisa Albinoni expuso su malestar sin filtros. A través de un mensaje en la red social X, la actriz reclamó un pago correspondiente a su participación en Cantando 2024. "Hola Marcelito, me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", escribió la artista.

"Juicio contra LaFlia. Y me suman otro dato que es que el hijo de Florencia Peña, Juan Otero que participó del 'Cantando', también inicia acciones porque habría cobrado también un solo mes. Lo de Otero no lo tengo chequeado. Me dicen que también estaría en esta situación de incumplimiento de contrato", contó la panelista del ciclo conducido por Sergio Lapegüe.