El Tribunal Oral Federal 7 decidió absolver en la jornada del jueves 25 de septiembre a la actriz Andrea del Boca por la causa de la financiación estatal que tuvo la novela "Mamá Corazón" (2015). La artista llegó como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta.

Al escuchar el veredicto leído por el juez Fernando Canero, conectada a través de la plataforma virtual Zoom, la actriz rompió en llanto. Esto no fue todo, ya que el fallo alcanzó a todos los acusados, incluido el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Yanina Latorre , conductora de América, aprovechó su programa de radio que se emite por "El Observador" para fulminar a la actriz: "Creo que Andrea tiene una condena social porque quedó muy pegada. Se benefició de ser kirchnerista y peronista", comenzó.

Yanina Latorre apuntó contra Andrea del Boca tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

Luego, subrayó que "tuvo muy pegada, fue una de las aplaudidoras de Cristina sentada en primera fila". Respecto a la novela, Latorre expresó que todos los que trabajaron "estaban con sueldos siderales, para mí tiene condena social Andrea del Boca. Primero que no la contrata nadie y segundo que la gente la dejó de elegir, era una mujer querida".

El posteo de Andrea del Boca tras ser absuelta

Andrea del Boca compartió una contundente publicación en sus redes sociales luego de que la Justicia determinó su absolución en la causa por la financión que tuvo la novela "Mamá Corazón" de parte del Estado. La actriz tras el fallo se pronunció en sus redes sociales.

"25 de septiembre de 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N°7 otorgó mi absolución. Agradezco a mi hija, a mi madre y a mi tía, amis abogados Fioribello, Onorati y Schumacher por toda su ayuda", comenzó expresando.

Captura de pantalla 2025-09-25 175712 El posteo de Andrea del Boca. Foto: captura de pantalla Instagram/ @andreadelboca.

Luego, subrayó: "Hoy mi papá descansa en paz, hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. Gracias". La causa tuvo un total de once imputados.