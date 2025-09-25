Se conoce la sentencia contra Andrea del Boca por la novela "Mamá Corazón"

La actriz sabrá este jueves el fallo de la Justicia por la causa que la tiene como acusada por administración fraudulenta.

El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio a Andrea del Boca a quien se acusa de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de la novela "Mamá Corazón".

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de la citada novela, mientras que el pasado 21 de agosto, la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz.

Andrea del Boca enfrenta un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela "Mamá Corazón" y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).