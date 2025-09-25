Absolvieron a Andrea Del Boca en la causa por la novela "Mamá Corazón"

Andrea del Boca fue absuelta en la causa por defraudación al Estado por la novela "Mamá Corazón", tras casi una década de proceso.

Andrea del Boca fue absuelta por el Tribunal Oral Federal N° 7 en la causa por presunta defraudación al Estado, vinculada con los fondos que recibió para la producción de la novela Mamá corazón. La actriz había sido procesada en 2019 por el cobro de unos 36 millones de pesos y enfrentaba un debate oral que comenzó en marzo de este año.

El fallo fue comunicado por el juez Fernando Canero y generó una fuerte reacción en la sala. Del Boca no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente emocionada al escuchar la resolución. En su breve declaración final, solo expresó: “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”.

La causa judicial contra Andrea Del Boca El caso tuvo un largo recorrido judicial. Tras ocho años de trámite, recién en septiembre de 2024 se confirmó la fecha del juicio. En ese momento, la actriz escribió en sus redes sociales: “Luego de tantos años de espera, finalmente se fijó la fecha del juicio oral. Lo recibo con seguridad y transparencia”.

“Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia ”, enfatizó.