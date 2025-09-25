Fallo a favor de Cristina Kirchner: no deberá pagar los $22.300 millones de una demanda civil

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó esta semana el fallo que declaró la caducidad de la demanda de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contra Cristina Kirchner.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó esta semana el fallo que declaró la caducidad de la demanda de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contra Cristina Fernández de Kirchner. Esta demanda civil, iniciada en paralelo a la causa penal por el caso Vialidad, buscaba una indemnización, pero fue desestimada al considerarse que había vencido el plazo para su avance.

Los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi votaron a favor del fallo de primera instancia del juez Marcelo Bruno Dos Santos. En su fundamentación, los magistrados argumentaron que "la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desarrollo" y que, al reanudarse el trámite, las cuestiones planteadas no estaban en condiciones de ser resueltas. La tercera integrante del tribunal, Florencia Nallar, votó en disidencia.