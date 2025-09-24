Cristina Kirchner estalló contra Javier Milei tras el apoyo de Donald Trump y habló de "las Fuerzas del Norte": "Es pan para hoy"

"Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás . ¿Qué parte no entendés?", agregó.

"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES", expresó en mayúsculas Cristina Kirchner. Además, consideró que "con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable".

Luego de chicanear a Javier Milei por haberse definido como un "economista experto en crecimiento con y sin dinero", comentó: "Lo peor de todo es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro… sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en el vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos".

"HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney, es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", señaló.

En ese sentido, la exmandataria indicó que "más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas": "La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes. Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. ES LA FOTO DE UN PAÍS QUE VIVE AL REVÉS, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior".

"Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei… ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1970912135686258833&partner=&hide_thread=false ¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...



Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos…



Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…



Y que, además, con el endeudamiento criminal que… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 24, 2025

El golpe de Cristina Kirchner contra Milei por las elecciones

En el mismo tuit, Cristina le preguntó a Milei: "¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente?", y manifestó: "Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!".

En una primera posdata, recordó: "El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump), nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares. Ahora, las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI, sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF… el REPO… el oro en Londres… Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo. ¡VIENE SALADO EL PRECIO QUE PAGAN LOS ARGENTINOS POR TENER GOBIERNOS DE DERECHA!".

Finalmente, Fernández de Kirchner le dijo al mandatario: "Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)?". "¡Ay, Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?", concluyó.