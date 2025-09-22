Florencio Randazzo lanzó duros cuestionamientos al Gobierno y a CFK: "Son todo lo mismo"

El diputado nacional y candidato de Provincias Unidas Florencio Randazzo se refirió a la situación política y económica del país, y fue crítico con la gestión de Javier Milei . “Es todo, es siempre todo, es lo mismo, es la falta de dólares, la corrida cambiaria, ir al fondo, hablar con el Tesoro de Estados Unidos y volvemos y volvemos y reiteramos y reiteramos en vez de corregirlo de fondo a este problema”, señaló.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio para A24, Randazzo recordó: “Yo siento hasta apuro en decirlo públicamente, esto lo vimos, me lo acuerdo a Cavallo, el Cavallo de de la Rúa sentado en un banco de la plaza esperando que lo atendiera el fondo, me acuerdo de los 50.000 millones de Macri, o sea, hoy Milei está entrampado como lo estuvieron Macri y De la Rúa. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que tiene un problema grave la Argentina y que si no toma decisiones de otras características en las cuales se prioriza la producción, el trabajo, la Argentina va a salir adelante si crece, si no en realidad estamos frente a una trampa”.

En relación con los funcionarios del Gobierno , Randazzo fue crítico con Daniel Scioli y Alberto Fernández : “Yo siempre supe que Daniel era eso, no me sorprende, Daniel era un oportunista. Los errores que se cometían en aquel momento se terminaron agudizando, un sistema que terminó siendo muy egoísta, poniendo delegados como Alberto Fernández, donde nadie ya hace cargo ahora, que me ha sorprendido el grado de indignidad que llegó a tener Alberto Fernández, no pensé que llegaba tanto”.

Sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, Randazzo expresó: “Me da pena, me da pena porque a mí no me parece que la Argentina tenga que terminar sus presidentes presos, y bueno, la justicia se pronunció en diferentes instancias y la condenó. Yo digo, no la vas a ir a visitar a San José 11.11. No, no, no, no comparto para nada la posición de Urtubey. Cuando uno mira todo lo que han dicho durante tantos años y los ve ahí, digo, che, con razón la gente después no cree en nada”.

Florencio Randazzo y sus críticas al peronismo

Respecto a Axel Kicillof y la gestión provincial, el exministro dijo: “Kicillof no tiene gestión, entonces de qué hablamos, qué obras de infraestructura importantes van a distinguir la gestión de Kicillof, no quiero escuchar, a ver. Hablaste de incompetencia, Milei gana por el desastre que dejó Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Kicillof y todos los cómplices de eso. Yo he renunciado al peronismo, precisamente porque el peronismo se ha alejado de todo aquello que lo distinguía. Hoy es una legión de oportunistas, de buscacargos, que lo único que esperan es a perdurar, ninguno quiere transformar nada”.

También aseguró: “No tenga ninguna duda, pero por supuesto, el gran error es finalmente terminar poniendo delegados. Cristina se tiene que hacer cargo de Isaurralde, de Boudou, de Scioli, de Alberto Fernández. Milei es un emergente del hastío de años y años de fracaso de la política. Mi ley no tiene gestión, mi ley no conoce el Estado”.

Florencio Randazzo sobre el escándalo en la Andis

Sobre el escándalo en la Andis

Finalmente, Randazzo se refirió al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el rol de Diego Spagnuolo: “Yo soy responsable de eso. A ver, yo siempre he dicho que hay que esperar que se investigue, pero de cualquier manera me hace ruido, sobre todo cuando empiezan a decirse estupideces. Si fue la inteligencia artificial, ¿por qué lo llevaron a Spagnuolo? No nos tienen que tomar de boludo, ¿entendés? Y nos toman un poquito de boludo. Y eso es indignante”.