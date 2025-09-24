Javier Milei agradeció a Donald Trump y a Scott Bessent tras el anuncio de ayuda financiera: "MAGA"

El presidente agradeció a través de sus redes a Donald Trump y al secretario del Tesoro estadounidense luego del anuncio de un paquete de asistencia financiera para su Gobierno.

El presidente Javier Milei agradeció este miércoles a su par de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, por el rescate financiero anunciado esta mañana en auxilio del Gobierno argentino. "Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad", proclamó el libertario.

"Gracias presidente Donald Trump y señor secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos", manifestó Javier Milei, y remató: "MAGA" (Hacer la Argentina Grande Otra Vez, por sus siglas en inglés).

El mensaje de Milei llegó una hora después de que el secretario del Tesoro estadounidense oficializara los primeros detalles de las negociaciones para brindarle al Banco Central argentino una línea de swap por US$20.000 millones, además de un "significativo" crédito stand by del Fondo de Estabilización Cambiaria del Gobierno norteamericano y la posibilidad de comprar bonos argentinos en dólares en el mercado primario o secundario.

El primero en agradecer el salvataje del norte fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció el comienzo de "una nueva era" para los argentinos y llamó "a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente". "Bueno, qué se puede agregar más que, thank you secretary Scott Bessent", agregó el titular del Palacio de Hacienda.