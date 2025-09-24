La reacción de Luis Caputo tras el rescate financiero de Estados Unidos: "Thank you secretary"

El ministro de Economía celebró en sus redes el anuncio del paquete de asistencia del Gobierno de Estados Unidos que anunció el secretario del Tesoro norteamericano. "Argentinos, empieza una nueva era", proclamó Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó la ayuda financiera del Gobierno de Estados Unidos luego de la bilateral entre Javier Milei y Donald Trump.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este miércoles en sus redes sociales el anuncio del paquete de asistencia financiera para el Gobierno argentino que anunció el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. "Bueno, qué se puede agregar más que, thank you secretary Scott Bessent", manifestó el funcionario.

El festejo de Caputo llegó luego de que el funcionario norteamericano, que formó parte de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump de este martes en las Naciones Unidas, ratificara que la Casa Blanca "está lista para hacer lo necesario" para apoyar al país luego de la crisis financiera que sacudió al Gobierno libertario en las últimas semanas.

"Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente", proclamó el ministro de Economía, en respuesta a la oficialización de las negociaciones por un swap de US$20.000 millones con la Secretaría del Tesoro para garantizar los próximos pagos de vencimientos de deuda.