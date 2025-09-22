Así fue el festejo de Luis Caputo tras el contundente guiño del Tesoro norteamericano al gobierno de Milei

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , publicó un mensaje en el que expresó un fuerte respaldo al Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , no tardó en festejarlo en redes sociales. Besset aseguró que desde Estados Unidos harán lo necesario para apoyar a Argentina y además confirmó cuándo se reunirán los mandatarios de ambos países.

En un mensaje publicado en X, Scott Bessent calificó a la Argentina como "un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina” y aseguró que “el Tesoro está listo para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

"El Tesoro tiene todas las opciones de estabilización sobre la mesa. Estas pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria", señaló el funcionario.

El secretario subrayó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande". A su vez, afirmó: "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas procrecimiento es necesario para romper la larga historia de declive de Argentina".

Bessent también recordó compromisos previos: "Mis comentarios de abril dejan en claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei. @POTUS y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes en Manhattan. Habrá más detalles disponibles poco después de esa reunión".

La reacción oficial en Buenos Aires

El mensaje fue celebrado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien citó la publicación y la acompañó con una larga fila de banderas argentinas, en señal de entusiasmo por el respaldo. Además, en otro tuit escribió: "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!".

toto caputo

En tanto, Javier Milei respondió: "Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York".

Con este intercambio, Washington dejó en claro su apoyo político y financiero en un momento clave para la estabilidad cambiaria y el programa económico del Gobierno argentino.