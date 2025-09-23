Luis Caputo festejó el apoyo de Donald Trump al Gobierno de Javier Milei: "Fue algo histórico"

Luis Caputo habló en Estados Unidos, luego de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump.

Luis Caputo acompañó a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos, en búsqueda de fondos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de Javier Milei, luego de la reunión bilateral entre ambos mandatarios. "La buena noticia es el nivel de apoyo", celebró el titular de Hacienda.

"Es realmente emocionante, fue emotivo", señaló el ministro de Economía desde Nueva York.

Sobre los pedidos a cambio del apoyo político y financiera de Trump a Milei, Caputo reveló: "No pidió nada". "Por supuesto que dijimos que son aliados estratégicos, que hay muchísimas cosas que vamos a hacer juntos", aclaró. "Estamos hablando muchas cosas, pero no prefiero decir nada hasta que lo tengamos listos", indicó y dejó una puerta abierta.

Por otro lado, señaló que "los equipos están hablando ahora y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio y no me gusta adelantar cosas que no están concretadas".