El dólar pegó el salto más importante de la semana y subió $20: a cuánto cerró

Luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , en las que afirmó que se venderán todos los dólares que se puedan en el techo de la banda; la moneda extranjera tuvo un fuerte movimiento este viernes. El dólar cerró así una semana en la que solamente cotizó al alza.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $20 respecto del cierre de ayer. Este viernes fue el día que más saltó en la semana, aunque viene registrando dos semanas en las que solamente sube y supera cada vez más el techo de la banda de flotación.

En una jornada marcada por la tensión económica, se mantuvo arriba de los $1500 con un rally alcista. Esta semana, el minorista subió 3,41% y casi 10% desde las elecciones bonaerenses que aceleraron la presión sobre el tipo de cambio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó en $1.523,679 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.525.

El mensaje de Luis Caputo a los mercados en medio de la suba del dólar

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en los $1.475, sin cambios respecto al cierre de ayer. En lo que va del mes, subió 9,8%

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

Qué había dicho Luis Caputo sobre el dólar

En medio de la incertidumbre, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo ayer en el streaming Carajo que “el programa económico está hecho para que lo dólares sirvan para defender el techo de la banda”.

“No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, aseguró.