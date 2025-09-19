Importante salto del dólar oficial tras las declaraciones de Luis Caputo

Dólar oficial y dólar blue: el ministro de Economía intentó llevar tranquilidad y se espera la reacción de los mercados a lo largo de la jornada.

El dólar oficial subió 20 pesos este viernes y cotiza a $1.515 para la venta. Por su parte, el dólar blue subió el jueves y cotiza a $1.510 para la venta. Hay expectativa en el Gobierno por lo que pueda pasar este viernes, ya que Luis Caputo habló ayer por la tarde y garantizó los próximos vencimientos de deuda.

El dólar MEP ronda este viernes los $1.572 y el contado con liqui a $1.547.

Las declaraciones de Luis Caputo Durante una entrevista en el programa de streaming "Las tres anclas", de Carajo, reconoció la preocupación de los tenedores de bonos, pero aseguró que el Gobierno trabaja desde hace meses para cumplir con los compromisos.

"Entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, porque dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos bien en mente los vencimientos de enero. ¿Cómo nos van a pagar eso?", planteó el funcionario, al admitir la tensión que genera la cercanía de esos pagos.

Caputo explicó que la administración ya había previsto un escenario complejo en materia de financiamiento. "De la misma manera que les contamos que el presidente nos había prevenido de que iba a haber ataques de este tipo y que tomamos las, digamos, las decisiones monetarias que se tomaron en ese momento, que creo que hoy a la postre está claro que tuvieron beneficios (...). Pero de la misma manera que preveíamos eso, también suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento, entonces la realidad es que desde hace dos o tres meses que estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero", afirmó.